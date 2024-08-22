Появилась информация об обысках и уголовном деле в УКС Красноярска. Что известно

Posted 22 августа, 08:25
Published 22 августа, 08:25
Modified 22 августа, 12:24
Updated 22 августа, 12:24
Как утверждает телеграм-канал «Сибирский гамбит», в отношении руководителя УКС Максима Несанова якобы завели уголовное дело.
«В отношении того самого, что подписал разрешение на техническое открытие дороги на Пашенном».
Развязку открыли утром 1 августа — как уточняли в мэрии, пока это «технический проезд». На развязке нет тротуаров, освещения и третьего слоя асфальта.
До этого движение по развязке обещали открыть 31 июля. Такой срок в апреле 2024 года называл Логинов — о том, что проезд к этому времени будет техническим, тогда не сообщалось.
А изначально дорогу планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в Следком, УФСБ, полицию, краевую прокуратуру, СК на транспорте и транспортную прокуратуру.
Однако представители ведомств заявили корреспонденту «ПМ», что им не поступало никакой информации о возбуждении уголовного дела в отношении Максима Несанова.
В департаменте градостроительства отметили, что сейчас Максим Несанов ничего не знает об уголовном деле, которое якобы завели против него.
Также «Сибирский гамбит» сообщил, что якобы силовики пришли с обысками в «управление капитального строительства» администрации Красноярска.
«ПМ» в департаменте градостроительства отрицают информацию об обысках и называют это фейком.
В региональном Следкоме корреспонденту «ПМ» сообщили, что они не располагают информацией об обысках и заявили, что к ним не причастны. В МВД нам сказали, что тоже ничего не знают об обысках.
Максим Несанов родился в 1980 году. Ранее он был замруководителя департамента градостроительства администрации Красноярска, замначальника отдела надзора за долевым строительством, а также начальником отдела службы по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия Красноярского края.
В 2021 году Несанова назначили замминистра лесного хозяйства Красноярского края. С 23 мая 2023 года он стал руководителем управления капитального строительства (УКС).