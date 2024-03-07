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Оксана Василишина

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Март
Красноярскому отряду «Поиск пропавших детей» официально дали имя Оксаны Василишиной
Красноярской организации «Поиск пропавших детей» официально присвоили имя бывшего руководителя Оксаны Василишиной.
7 марта, 04:24
В Красноярске больше недели ищут 16-летнего подростка
В Красноярске уже больше недели идут поиски 16-летнего Максима Коровина.
5 марта, 05:43
Декабрь 2023
Красноярский отряд «Поиск пропавших детей» назвали в честь Оксаны Василишиной
Красноярской организации «Поиск пропавших детей» присвоили имя бывшего руководителя Оксаны Василишиной.
26 декабря 2023, 06:00
«Ты всегда будешь в наших сердцах». Красноярцы простились с главным волонтером города Оксаной Василишиной
23 декабря 2023, 05:45
Стала известна дата похорон Оксаны Василишиной
22 декабря 2023, 01:45
Архив. Горе, страдания и радость. Руководитель «Поиска пропавших детей» Оксана Василишина о вере в людей и смысле волонтерства
21 декабря 2023, 05:17
«Была ангелом-хранителем»: красноярцы грустят из-за смерти Оксаны Василишиной
21 декабря 2023, 05:14
Умерла главный волонтер Красноярска Оксана Василишина
20 декабря 2023, 15:18

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