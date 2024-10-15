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Отходы

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Куда в Красноярске сдать батарейки и ртутные лампочки. Карта
Структура «Росатома» создал карту с адресами, куда можно сдать опасный мусор — ртутные лампы, батарейки, аккумуляторы и другие отходы высокого класса опасности.
15 октября, 12:21
Красноярцы начали получать новые квитанции за вывоз мусора. Что изменилось?
В Красноярске жители левого берега с 1 июня стали получать новые платежки за вывоз мусора. Раньше квитанции приходили от «Красноярскэнергосбыта».
11 июня, 04:31
«Доходит до драк». На юге края отравляют грунт нечистотами — власти отказываются ставить септик
30 апреля, 02:17
Мэрия несколько лет тормозит ликвидацию нефтебазы КНП. Отходы попадают в реку
23 апреля, 12:11
Краевые власти отчитались о 12% сокращении выбросов. Хотя планировали в 2 раза больше
25 марта, 10:14
«Дары Малиновки» выплатят 15 миллионов рублей за слив отходов в Бузим
Агрохолдинг «Дары Малиновки» оштрафовали на 15 миллионов рублей за слив отходов в реку Бузим в Сухобузимском районе.
29 февраля, 10:31
2023
Свалку промышленных отходов хотят разместить в заказнике под Красноярском
29 мая 2023, 04:24

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