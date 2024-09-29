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Отключения света

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Сентябрь
Часть жителей Ленинского района Красноярска второй день сидит без света
29 сентября, 06:58
Февраль
В Красноярске десятки домов на Взлетке снова остались без света
В Совестком районе Красноярска электричество отключили в десятках домов.
27 февраля, 04:26
В микрорайоне Северный загорелась подстанция. Больше ста домов остались без света
24 февраля, 05:39
Без света с утра остались десятки домов в трех районах Красноярска
19 февраля, 01:12
«Боялась, что стиралка сгорит». В домах красноярцев «моргает» свет. Что случилось?
2 февраля, 12:47

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