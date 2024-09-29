Часть жителей Ленинского района Красноярска второй день сидит без света

28 сентября в редакцию «ПМ» обратился читатель. По словам мужчины, с самого утра в Черемушках, поселках Суворовский и Энергетиков не было электричества. В диспетчерской службе 005 сообщили, что, по предварительным данным, электричество отключили из-за повреждения кабеля. Тогда в службе озвучили срок ремонта — до 20:00 28 сентября.