Часть жителей Ленинского района Красноярска второй день сидит без света

Posted 29 сентября, 06:58
Published 29 сентября, 06:58
Modified 29 сентября, 11:25
Updated 29 сентября, 11:25
28 сентября в редакцию «ПМ» обратился читатель. По словам мужчины, с самого утра в Черемушках, поселках Суворовский и Энергетиков не было электричества. В диспетчерской службе 005 сообщили, что, по предварительным данным, электричество отключили из-за повреждения кабеля. Тогда в службе озвучили срок ремонта — до 20:00 28 сентября.
Как сообщают жители, в некоторых домах света нет до сих пор. По информации с диспетчерской службы на 14:00 29 сентября, без электричества остаются жители улиц Даурская, Машиностроителей, Энергетиков, Волжской и других.
По данным с сайта диспетчерской службы, вернуть электричество обещают 29 сентября в 15:00.
«ПМ» обратились в пресс-службу компании «Россети Сибирь» за комментарием. Там пообещали дать информацию позже.
Обновлено: отключение электричества в Ленинском районе Красноярска продлили. По данным диспетчерской службы, вернуть свет жителям теперь должны в 17:00, вместо ранее указанных 15:00.
Обновлено: жителям вернули свет — в 16:06 энергетики «полностью восстановили электроснабжение всех ранее отключенных потребителей» в Ленинском районе.
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