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Posted 29 сентября, 06:58

Published 29 сентября, 06:58

Modified 29 сентября, 11:25

Updated 29 сентября, 11:25

Часть жителей Ленинского района Красноярска второй день сидит без света

Часть жителей Ленинского района Красноярска второй день сидит без света

29 сентября 2024, 06:58
Фото: 1MI
В Красноярске несколько десятков домов Ленинского района остались без света еще утром 28 сентября. Сегодня, 29 сентября, электричества все еще нет.

28 сентября в редакцию «ПМ» обратился читатель. По словам мужчины, с самого утра в Черемушках, поселках Суворовский и Энергетиков не было электричества. В диспетчерской службе 005 сообщили, что, по предварительным данным, электричество отключили из-за повреждения кабеля. Тогда в службе озвучили срок ремонта — до 20:00 28 сентября.

Как сообщают жители, в некоторых домах света нет до сих пор. По информации с диспетчерской службы на 14:00 29 сентября, без электричества остаются жители улиц Даурская, Машиностроителей, Энергетиков, Волжской и других.

По данным с сайта диспетчерской службы, вернуть электричество обещают 29 сентября в 15:00.

Фото: 005красноярск.рф

«ПМ» обратились в пресс-службу компании «Россети Сибирь» за комментарием. Там пообещали дать информацию позже.

Обновлено: отключение электричества в Ленинском районе Красноярска продлили. По данным диспетчерской службы, вернуть свет жителям теперь должны в 17:00, вместо ранее указанных 15:00.

Обновлено: жителям вернули свет — в 16:06 энергетики «полностью восстановили электроснабжение всех ранее отключенных потребителей» в Ленинском районе.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Ленинский район#Электричество#Отключения света
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