prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Отмена рейса

Выбрать дату
Сентябрь
Рейс из Красноярска на Хайнань отменили из-за супертайфуна «Яги»
6 сентября, 02:27
Апрель
«Залило все, не работает ничего». Красноярец рассказал о потопе в Дубае. Сотни россиян застряли в аэропорту
17 апреля, 05:19
Что происходило в душном самолете из Таиланда, где у красноярца остановилось сердце
2 апреля, 12:28
Февраль
В аэропорту Красноярска задержали и отменили больше 10 рейсов
19 февраля, 03:41
Декабрь 2023
Первый прямой рейс из Красноярска в Пекин отменили по «производственной причине»
19 декабря из аэропорта Красноярска должен был состояться первый вылет в столицу Китая, однако рейс отменили за пару часов до вылета.
20 декабря 2023, 03:56
В аэропорту Красноярска задержали и отменили несколько рейсов
4 декабря 2023, 04:39

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика