Рейс из Красноярска на Хайнань отменили из-за супертайфуна «Яги»

Posted 6 сентября, 02:27
Published 6 сентября, 02:27
Modified 9 сентября, 06:08
Updated 9 сентября, 06:08
Накануне из аэропорта Красноярска в 21:10 должен был вылететь самолет на Хайнань. Однако рейс «Аэрофлота» отменили.
«Проспекту Мира» в пресс-службе аэропорта Красноярска рассказали, что авиарейс был отменен из-за метеоусловий в городе Санья, который находится на юге острова Хайнань.
По данным метеорологов, на остров надвигается супертайфун «Яги», который может стать одним из самых мощных за последние 10 лет. Порывы ветра могут составить до 210 км/ч. Ожидается, что супертайфун обрушится на остров в пятницу во второй половине дня.
В пресс-службе аэропорта Красноярска заявили, что рейс на Хайнань должен состояться в ночь на субботу. Судя по расписанию, самолет должен вылететь 7 сентября в 00:50.