prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 августа, 09:19

Published 20 августа, 09:19

Modified 29 августа, 12:45

Updated 29 августа, 12:45

Опоздавший пассажир решил лететь в багажном отсеке самолета до Норильска

Опоздавший пассажир решил лететь в багажном отсеке самолета до Норильска

20 августа 2024, 09:19
Фото: 1MI
В Москве задержали рейс в Норильск из-за пассажира, который тайком пробрался в багажный отсек. Мужчина перепутал самолеты.

Как пишет телеграм-канал Mash, все произошло в понедельник, 19 августа, в аэропорту Домодедово.

Сообщается, что 41-летний мужчина опоздал на рейс в Новокузнецк и забрался в багажный отсек самолета авиакомпании S7.

Выяснилось, что самолет пассажира уже больше часа летел в Новокузнецк и мужчина залез в самолет, который готовился к вылету в Норильск.

Mash пишет, что мужчину задержали сотрудники полиции, а самолет проверили кинологи. В итоге борт все-таки улетел в Норильск.

«Проспекту Мира» в транспортной полиции по СФО сообщили, что у них нет информации о случившемся. В авиакомпании S7 так же заявили, что ничего не знают о произошедшем.

Обновлено: после выхода публикации представитель аэропорта Домодедово связался с «Проспектом Мира» и рассказал, что мужчина опоздал на рейс, после чего покинул пассажирский терминал и вышел на перрон аэропорта.

«Нарушение выявлено незамедлительно и предприняты все меры реагирования. Служба авиационной безопасности аэропорта Домодедово задержала пассажира и передала его правоохранительным органам. На регулярность полетов случай не повлиял».
Читайте также:
Красноярскому аэропорту выставили иск за птиц на взлетной полосеСамолет с вахтовиками повредил шасси в аэропорту Красноярска при посадкеЖена погибшего в Бангкоке красноярца будет судиться с авиакомпанией
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Полиция#Норильск#Самолет#Красноярский край#Аэропорт#Авиакомпания#S7
Подпишитесь
Популярное