Опоздавший пассажир решил лететь в багажном отсеке самолета до Норильска

Posted 20 августа, 09:19
Published 20 августа, 09:19
Modified 29 августа, 12:45
Updated 29 августа, 12:45
Как пишет телеграм-канал Mash, все произошло в понедельник, 19 августа, в аэропорту Домодедово.
Сообщается, что 41-летний мужчина опоздал на рейс в Новокузнецк и забрался в багажный отсек самолета авиакомпании S7.
Выяснилось, что самолет пассажира уже больше часа летел в Новокузнецк и мужчина залез в самолет, который готовился к вылету в Норильск.
Mash пишет, что мужчину задержали сотрудники полиции, а самолет проверили кинологи. В итоге борт все-таки улетел в Норильск.
«Проспекту Мира» в транспортной полиции по СФО сообщили, что у них нет информации о случившемся. В авиакомпании S7 так же заявили, что ничего не знают о произошедшем.
Обновлено: после выхода публикации представитель аэропорта Домодедово связался с «Проспектом Мира» и рассказал, что мужчина опоздал на рейс, после чего покинул пассажирский терминал и вышел на перрон аэропорта.
«Нарушение выявлено незамедлительно и предприняты все меры реагирования. Служба авиационной безопасности аэропорта Домодедово задержала пассажира и передала его правоохранительным органам. На регулярность полетов случай не повлиял».