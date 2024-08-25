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Озеро Татышева

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Август
В Красноярске следующим летом могут открыть еще 3 официальных пляжа
В Красноярске в 2025 году городские власти хотят оборудовать новые места для купания. Они могут появиться на острове Татышев.
25 августа, 05:25
Июль
Красноярки спасли утонувшего подростка на острове Татышев. У него не было пульса
2 июля, 01:07
Июнь
16-летний подросток утонул на острове Татышев
В Красноярске на одном из озер на острове Татышев около вантового моста утонул 16-летний подросток, сообщает краевой СК.
14 июня, 12:21

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