В Красноярске следующим летом могут открыть еще 3 официальных пляжа

Posted 25 августа, 05:25
Published 25 августа, 05:25
Modified 25 августа, 10:26
Updated 25 августа, 10:26
Этим летом единственный разрешенный пляж, где можно было купаться, располагался на острове Татышев у Октябрьского моста. Официально он закрылся 19 августа.
В мэрии сообщили, что в этом году пляж пользовался огромной популярностью у отдыхающих. При этом многие люди купались в водоемах «Татышев-парка», где это делать запрещено.
В итоге власти приняли решение сделать больше мест для купания и добавили в реестр водных объектов озера Тихое, Любовь и залив Стрелка.
Там планируют оборудовать туалеты и кабинки для переодевания, поставить спасательные вышки и очистить дно водоемов от водорослей.