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Posted 25 августа, 05:25

Published 25 августа, 05:25

Modified 25 августа, 10:26

Updated 25 августа, 10:26

В Красноярске следующим летом могут открыть еще 3 официальных пляжа

В Красноярске следующим летом могут открыть еще 3 официальных пляжа

25 августа 2024, 05:25
Фото: prmira.ru
В Красноярске в 2025 году городские власти хотят оборудовать новые места для купания. Они могут появиться на острове Татышев.

Этим летом единственный разрешенный пляж, где можно было купаться, располагался на острове Татышев у Октябрьского моста. Официально он закрылся 19 августа.

В мэрии сообщили, что в этом году пляж пользовался огромной популярностью у отдыхающих. При этом многие люди купались в водоемах «Татышев-парка», где это делать запрещено.

В итоге власти приняли решение сделать больше мест для купания и добавили в реестр водных объектов озера Тихое, Любовь и залив Стрелка.

Там планируют оборудовать туалеты и кабинки для переодевания, поставить спасательные вышки и очистить дно водоемов от водорослей.

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