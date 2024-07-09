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Папенко

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Июль
«Сколько не успел дать». Семья убитой школьницы в Дивногорске проведет памятный концерт. Поговорили с отцом
9 июля, 08:16
Апрель
Дивногорский убийца Папенко пытался обжаловать пожизненное — но не вышло
23 апреля, 09:15
Декабрь 2023
Начался суд над дивногорским убийцей Иваном Папенко. Он раскаялся
13 декабря 2023, 06:01
Ноябрь 2023
«Понял, что она ещё жива, и достал розочку из кармана». Иван Папенко показал, как убивал 16-летнюю школьницу в Дивногорске
22 ноября 2023, 02:41
Семерых сотрудников ГУФСИН наказали из-за дивногорского убийцы. Но никого не уволили
21 ноября 2023, 06:54

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