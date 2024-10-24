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2024
Осужденный за махинации с метро Митволь требует с «Билайна» 40 миллионов
24 октября, 03:19
Красноярская семья потеряла полмиллиона и чуть не попала в тюрьму в Таиланде
16 апреля, 04:18
Красноярке отказали в использовании биоматериала погибшего на СВО мужа
30 марта, 02:29
Отшельница Лыкова не будет голосовать на выборах президента из-за своих убеждений
4 марта, 10:38
Красноярцам не поменяют паспорт при смене пола. Но есть исключения
3 февраля, 05:35
2023
«В этой Москве вы уже совсем охренели». Депутата ЗС края не пустили в столичный ресторан без паспорта с московской пропиской
13 ноября 2023, 10:53
Онлайн-магазин потребовал от пенсионерки 27 тысяч за чужую косметику
Жительнице Красноярского края грозит срок за покупку косметики в интернет-магазине по чужому паспорту.
10 июля 2023, 12:04

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