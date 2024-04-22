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Паводки

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Апрель
МЧС назвало места в Красноярском крае, которые всё еще может затопить
22 апреля, 02:06
Из-за потопов и пожаров в крае ввели режим повышенной готовности
В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за паводков и лесных пожаров.
16 апреля, 01:50
В Черемушках ввели режим угрозы ЧС. Там размывает дамбу
В Красноярске размывает дамбу на ручье Черемуховка. Мэрия ввела режим угрозы ЧС.
13 апреля, 06:02
Может ли Красноярск и край затопить как Орск? Ответ экспертов
9 апреля, 05:34
МЧС назвало города и районы края, которые может затопить. В списке есть и Красноярск
Сотрудники МЧС назвали территории Красноярского края, которые может затопить во время потепления.
9 апреля, 01:11
Что происходит в Орске после прорыва дамбы. Тысячи домов затопило, школы закрылись
8 апреля, 07:03
Март
В крае может затопить 200 территорий. Власти готовят для людей палатки и одежду
15 марта, 07:40
Июнь 2023
На севере края случился сильнейший потоп. В затопленном домике погиб мужчина
На севере Красноярского края затопило часть села Хатанга — микрорайон Полярной ГРЭ. Вода поднялась на реке 6 июня во время ледохода.
9 июня 2023, 11:18

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