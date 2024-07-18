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Плен

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Июль
Из плена ВСУ освободили двух мужчин из Красноярского края и Хакасии
18 июля, 12:18
Июнь
Двоих жителей Красноярского края вернули из украинского плена
26 июня, 11:56
Жителя Красноярского края вернули из плена ВСУ
1 июня, 08:05
Апрель
Родственники пропавших без вести бойцов СВО написали коллективное обращение
1 апреля, 10:25
Февраль
Жителя Красноярского края вернули из плена ВСУ. Это первый обмен после крушения Ил-76
1 февраля, 02:43
Январь
Четверых жителей Красноярского края освободили из плена ВСУ
Военных из Красноярского края освободили из плена ВСУ. Об этом сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин в своем телеграм-канале
5 января, 05:04

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