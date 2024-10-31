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Площадь Мира

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Октябрь
В Красноярске с «Музейной ночи» можно будет уехать на бесплатных автобусах
В Красноярске посетители «Музейной ночи» смогут уехать домой на бесплатных автобусах.
31 октября, 10:12
В Красноярске каток на Стрелке хотят открыть через 3-4 недели
Открытие катка на площади Мира в Красноярске планируется через 3-4 недели.
29 октября, 09:00
Август
В полумарафоне «Жара» обновили рекорды по времени бега
В Красноярске на выходных прошел двенадцатый Красмарафон «Жара». Среди участников было более 4 000 спортсменов и любителей из Красноярска и других городов страны. А в полумарафоне среди мужчин и женщин поставили новые рекорды по времени бега — мужской рекорд держался аж десять лет.
27 августа, 04:48
Февраль
В Красноярске закрыли каток на Стрелке. Узнали, где пока еще можно покататься
В мэрии Красноярска сообщили о закрытии катка на площади Мира перед БКЗ. В воскресенье, 25 февраля, он работал последний день.
26 февраля, 08:16
Январь
Стало известно, когда заработает платная парковка перед площадью Мира
В Красноярске перед площадью Мира оборудовали платную парковку — она заработает только через месяц.
31 января, 04:48
Перед площадью Мира вместо пешеходной зоны сделают платную парковку
26 января, 01:18
Ноябрь 2023
В центре Красноярска снова появится мини-оазис с растениями и цветами
На площади Мира у здания филармонии снова поставят флорариум. Это мини-оранжерея с экзотическими растениями и цветами.
23 ноября 2023, 02:53
Оркестр и угощения: как и когда откроется каток на площади Мира в Красноярске
Красноярцам рассказали, как и когда откроется каток на площади Мира. Для открытия подготовили шоу.
9 ноября 2023, 02:30
У БКЗ открывают уличный каток. Смотрим цены
В Красноярске готовятся открыть первый уличный каток. Он находится возле БКЗ на площади Мира.
3 ноября 2023, 10:23

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