В полумарафоне «Жара» обновили рекорды по времени бега

В Красноярске на выходных прошел двенадцатый Красмарафон «Жара». Среди участников было более 4 000 спортсменов и любителей из Красноярска и других городов страны. А в полумарафоне среди мужчин и женщин поставили новые рекорды по времени бега — мужской рекорд держался аж десять лет.

«Жара» проходила в Красноярске в субботу 24 августа и воскресенье 25 августа при традиционной поддержке золотодобывающей компании «Полюс». В субботу были забеги на два и пять километров, детские забеги и инклюзивный, а в воскресенье бежали десять километров и 21,1 километра — полумарафон. Самому младшему участнику детского забега три месяца. Маленькая Александра преодолела дистанцию 500 метров с родителями. А самому старшему участнику Николаю Фролову 78 лет — он пробежал полумарафон за 2 часа 19 минут 22 секунды. Среди участников были профессиональные спортсмены и любители. В этом году в соревнованиях приняли участие более 4 000 бегунов — это примерно на тысячу больше, чем в «Жаре» в 2023-м. А в полумарафоне поучаствовала тысяча любителей бега. Самые юные участники бежали в детских забегах . Фото: Красмарафон «Погода хорошая, бежалось классно. Сегодня было самое время ставить рекорды. Кто хочет поставить рекорд — тому нелегко бежать на всей протяженности дистанции. Кто бежит, радуется празднику, у кого хорошее настроение — тот бежит и кайфует. Я бежал поставить личный рекорд, и я это сделал», — рассказал участник полумарафона Александр. Открыть полумарафон пригласили спортсмена Константина Крылова — рекордсмена России в беге на короткие дистанции. Видео: prmira.ru . Так выглядел старт полумарафона. Первыми полумарафон пробежали легкоатлеты из Абакана: чемпион России по полумарафону Денис Чертыков и победитель первенства России Артем Попов. Денис пробежал полумарафон за 1 час 3 минуты 3 секунды. «Все на хорошем уровне, по всей дистанции поддерживают, не соскучишься! Очень здорово! Да, было тяжело — я не скажу, что все было идеально для меня. Были моменты, когда я терпел. Здесь я много раз участвовал: бегал и 15, и 10 километров. И вот первый год полумарафон бежал в Красноярске», — поделился впечатлениями победитель полумарафона Денис Чертыков. Своим результатом Денис обновил более чем на три минуты рекорд в полумарафоне «Жара», который держался десять лет с 2014 года. Видео: prmira.ru . Чемпион России по полумарафону Денис Чертыков «Эмоции отличные. Каждые соревнования должны быть как праздник. Здесь так и есть. Люди стояли и болели — было в удовольствие бежать. Под конец было тяжеловато. А так, когда в хорошей форме, 21 километр дается легко», — рассказал Артем Попов. Фото: prmira.ru Второй среди женщин прибежала российская легкоатлетка из Красноярска Наталья Аристархова. Она пробежала полумарафон за 1 час 14 минут 39 секунд. «Я очень люблю этот старт за атмосферу, поддержку. Очень здорово поддерживают люди. Это такие эмоции, что даже если вы не бегаете, то стоит попробовать и начать именно с этого старта, можно дистанцию покороче выбрать. Было очень круто. Очень атмосферно. Организаторам огромнейшее спасибо. Всегда говорят про спортсменов, берут интервью у спортсменов, а еще главные лица — это наши тренера, которые нас готовят, про них всегда забывают. И конечно же организаторы, которые делают все круче с каждым годом», — рассказала Наталья Аристархова. Она добавила, что во время полумарафона другие участники поддерживали ее, «давали пять» и кричали «молодец». Чемпионка России Анна Викулова . Фото: Красмарафон До этого полумарафона Наталья Аристархова была действующим рекордсменом «Жары» — в 2021 году она пробежала полумарафон за 1 час 14 минут 24 секунды. Но в этом году рекорд побила чемпионка России Анна Викулова — она пробежала полумарафон первая среди женщин за 1 час 13 минут 4 секунды. Я ожидала [победу]. Собственно, приехала сюда не просто победить, а еще забрать рекорд трассы, это была моя цель. Я ее выполнила. Я очень довольна, мне очень понравилась организация, понравилось место, где мы бежали, болельщики. Все очень здорово! — рассказала Анна Викулова. Анна также добавила, что чтобы пробежать полумарафон может быть достаточно одного года тренировок. Для каких-то результатов понадобится больше времени. «Побеждать в принципе не впервой. Это всегда классно, потому что ты финишируешь, ты разрываешь эту ленточку. Это всегда приятно, тебя так поддерживают, тебе так аплодируют. Ты на вот этом эмоциональном взводе: „Да, я доволен собой, я молодец“. Активное участие в «Жаре» традиционно приняли и спортсмены «Полюса». В этот раз на дистанции вышли более 50 сотрудников и члены их семей. «Я пришла в бег, когда у нас в „Полюсе“ впервые образовались беговые клубы, примерно лет пять назад. Сейчас занимаюсь для удовольствия и поддержания физической формы. Безумно люблю участвовать в масштабных забегах. Они заряжают адреналином, эмоциями», — рассказала сотрудница «Полюса» Царькова Дарья. Еще не утихли эмоции от «жарких» беговых выходных, а спортсмены уже начали планировать новые забеги. После объявления результатов организаторы «Жары» традиционно объявили даты полумарафона следующего года.