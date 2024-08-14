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Погибла

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Август
В Красноярске женщина упала на припаркованную машину с 14 этажа. Она погибла
В Красноярске с общего балкона многоэтажного дома на Белинского выпала 38-летняя женщина.
14 августа, 05:30
Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку в Красноярском крае. Она сидела на рельсах
10 августа, 07:41
Май
В Красноярске насмерть сбили 19-летнюю девушку. Она скончалась до приезда скорой
В Красноярске на Семафорной накануне вечером, 29 мая, под колесами автомобиля погибла молодая девушка.
30 мая, 05:05
Март
На трассе Красноярск — Абакан дважды сбили женщину. Она погибла, а водитель скрылся
11 марта, 07:25
Февраль
«Мне пришлось ребенку голову отворачивать»: красноярка выпала из окна многоэтажки
Красноярка выпала из окна многоэтажного дома в микрорайоне Солнечный и погибла. Трагедия случилась вечером 22 февраля в жилом комплексе «Снегири» у дома №60 на улице 60 Лет Образования СССР.
23 февраля, 06:53

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