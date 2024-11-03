Алабаю, которого привязали к машине, пришлось дать новое имя. От старого он «зверел»

Алабаю, которого бывшая хозяйка привязала к машине и протащила по дороге, пришлось дать новую кличку. Старое имя заставляло его стрессовать и «звереть».