prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Приют

Выбрать дату
2024
У матери забрали ребенка за пьяные стримы — теперь она ведет их в приюте, но трезвая
3 ноября, 09:53
В Красноярском крае хозяйка приюта обвинила соседей в убийстве животных и угрозах
В Краснотуранском районе хозяйка приюта для животных обвиняет соседей в убийстве зверей и постоянных угрозах. По словам девушки, из-за односельчан уже погибло несколько животных.
25 июля, 12:17
«Как в фильме ужасов»: в Красноярске ливень затопил приют для бездомных собак
В Красноярске прошли ливни. В результате непогоды затопило центр защиты животных «Бездомный пес», расположенный на Богдана Хмельницкого.
23 июля, 13:00
Алабаю, которого привязали к машине, пришлось дать новое имя. От старого он «зверел»
Алабаю, которого бывшая хозяйка привязала к машине и протащила по дороге, пришлось дать новую кличку. Старое имя заставляло его стрессовать и «звереть».
3 мая, 03:42
Красноярцев зовут помочь бездомным кошкам и собакам. Просят принести еду и вещи
В Красноярске жителей зовут поучаствовать в акции по помощи бездомным животным. Рассказываем, как можно помочь.
5 марта, 02:16
«Я плачу, он мурлычет»: красноярка спустя шесть лет нашла пропавшего кота
Красноярка нашла пропавшего после переезда кота спустя шесть лет. Его нашли на улице волонтеры, а хозяйка узнала питомца по фото.
1 марта, 03:38
В Красноярский край привезли 100 бездомных собак из Бурятии из-за закона об эвтаназии
Зоозащитники привезли в Красноярский край около 100 бездомных собак из Бурятии, где действует закон об эвтаназии животных.
29 февраля, 10:57
Волонтеры украли из психоневрологического интерната искалеченных котов
12 февраля, 06:35
В Красноярске за год отловили больше тысячи собак — половину отпустили на улицу
В прошедшем году в Красноярске службы по отлову собак поймали 1182 бездомные собаки. Обратно в город отпустили 505 животных.
17 января, 10:50
2023
«Моя цель — помочь»: красноярский фотограф продает снимок собаки из приюта за миллион
Красноярский фотограф Мария Минина продает одну из своих фотографий — с собакой из приюта — за миллион рублей. Деньги пойдут на помощь бездомным животным.
29 декабря 2023, 06:00
Красноярский фотограф сделала из бездомных собак моделей в стиле Vogue
Красноярский фотограф Мария Минина провела бездомным собакам съемку в стиле Vogue.
8 ноября 2023, 03:24
Красноярцев просят помочь бездомным животным в приютах — нужны корм и игрушки
Красноярские волонтеры начали сбор корма и игрушек для бездомных животных из приютов.
28 сентября 2023, 01:49
«Казалось, что достать будет невозможно». В Сосновоборске пса спасли из 8-метрового колодца. Он прожил там три дня
Волонтеры спасли пса, упавшего в 8-метровый колодец в Сосновоборске. До этого он провел там три дня.
29 июля 2023, 04:39

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика