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Продукты питания

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Октябрь
Хлеб может взлететь в цене из-за низкого урожая
Эксперты прогнозируют рост цен на хлеб из-за низкого урожая пшеницы, роста цен на сельскохозяйственную технику, топливо и удобрения.
25 октября, 11:17
Август
В Красноярске нашли масло с плесенью и кишечной палочкой
23 августа, 08:28
В Красноярском крае замедлился рост цен на курицу, яйца и помидоры
В Красноярском крае в июле замедлился годовой темп роста цен на продукты. Об этом заявили в краевом отделении Центробанка.
21 августа, 04:07
Июнь
В Красноярском крае продавали просроченные торты со скидкой. Это законно?
В Минусинске Красноярского края продавали просроченные торты со скидкой 40%. В Роспотребнадзоре объяснили, законно ли это.
6 июня, 11:25

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