«Моя музыка полоскается в дерьме» . После концерта в Красноярске продюсер Максим Фадеев хочет лишить Глюкозу псевдонима

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандальный концерт Глюкозы в Красноярске. Он собирается подать в суд.