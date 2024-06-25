Летний отдых в Дагестане и Крыму находится под угрозой срыва? Что говорят власти

Туристический сезон 2024 года в Крыму, Дагестане находится под угрозой срыва. Трагические события, произошедшие 23 июня, могут разрушить планы россиян на летний отдых в этих местах.