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Ранение

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2024
Красноярец напал с ножом на свою бывшую и ее дочь. Девочка в больнице
Красноярец напал с ножом на свою бывшую сожительницу и ее дочь.
8 октября, 09:20
В Солнечном мужчина напал на прохожего с ножом. Но не помнит из-за чего
6 августа, 03:18
На губернатора Мурманской области напали с ножом. Что известно
5 апреля, 02:23
2023
В кадетском корпусе края два месяца скрывали случай стрельбы. Одного кадета ранили
21 декабря 2023, 12:14
Участнику СВО из Красноярского края удерживали зарплату и не выплачивали за ранение
27 ноября 2023, 12:20
Участнику СВО из Красноярского края больше полугода не платили 3 миллиона за ранение
28 сентября 2023, 11:51

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