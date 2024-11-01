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Расписание

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Ноябрь
Красноярским электричкам изменят расписание на ноябрьские праздники
В Красноярске изменится расписание электричек на ноябрьские выходные, сообщили в КрасЖД.
1 ноября, 06:52
Июнь
Большая часть Советского района останется без горячей воды на 10 дней
23 июня, 02:17
Красноярским электричкам на день изменят расписание из-за праздника
В Красноярске 12 июня, в День россии, изменится расписание электричек.
11 июня, 03:07
Май
В Красноярске станут чаще ходить дачные электрички. Вот расписание
В КрасЖД рассказали, что запустят дополнительные электрички на дачных направлениях. Рассказываем, на каких.
6 мая, 02:46
Апрель
Красноярским электричкам добавят остановки для дачников. Когда и какие?
На двух красноярских электричках введут дополнительные остановки для дачников.
9 апреля, 01:29
Январь
S7 отменит прямые перелеты из Красноярска в Москву. Что случилось?
Авиакомпания S7 Airlines отменяет прямые перелеты из Красноярска в Москву. Последний прямой рейс состоится 26 февраля.
19 января, 08:49
Как работают почта и МФЦ в новогодние праздники в Красноярске? Публикуем расписание
1 января не работают МФЦ и отделения «Почты России». Когда у них закончатся каникулы?
1 января, 04:27
Декабрь 2023
Красноярские электрички изменят расписание на время новогодних праздников
В новогодние каникулы — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года — пригородные электрички будут ходить по праздничному расписанию.
29 декабря 2023, 07:30

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