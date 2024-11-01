Красноярским электричкам изменят расписание на ноябрьские праздники

Posted 1 ноября, 06:52
Published 1 ноября, 06:52
Modified 1 ноября, 06:54
Updated 1 ноября, 06:54
Как рассказали в КрасЖД, ускоренные электрички Красноярск — Иланская — Решоты и Красноярск — Боготол отправятся в рейсы из Красноярска — в субботу, 2 ноября, в обратном направлении — в понедельник, 4 ноября.
Пригородный поезд Красноярск — Мана — Красноярск будет курсировать 3 и 4 ноября, а 2 ноября, в субботу, отменяется.
Количество вагонов в электричках на самых популярных направлениях в эти дни увеличится до 6-10.
Изменения не коснутся направлений Решоты — Чунояр и Ачинск — Лесосибирск в Красноярском крае, межрегионального рейса Красноярск — Ачинск — Кия-Шалтыр.
Расписание электричек можно уточнить на сайте компании «Краспригород» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».