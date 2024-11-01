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Posted 1 ноября, 06:52

Published 1 ноября, 06:52

Modified 1 ноября, 06:54

Updated 1 ноября, 06:54

Красноярским электричкам изменят расписание на ноябрьские праздники

Красноярским электричкам изменят расписание на ноябрьские праздники

1 ноября 2024, 06:52
Фото: КрасЖД.
В Красноярске изменится расписание электричек на ноябрьские выходные, сообщили в КрасЖД.

Как рассказали в КрасЖД, ускоренные электрички Красноярск — Иланская — Решоты и Красноярск — Боготол отправятся в рейсы из Красноярска — в субботу, 2 ноября, в обратном направлении — в понедельник, 4 ноября.

Пригородный поезд Красноярск — Мана — Красноярск будет курсировать 3 и 4 ноября, а 2 ноября, в субботу, отменяется.

  • В пятницу, 1 ноября, пригородные поезда будут курсировать по расписанию четверга;
  • В субботу, 2 ноября — по расписанию пятницы;
  • В воскресенье, 3 ноября — по расписанию субботы;
  • В понедельник, 4 ноября — по расписанию воскресенья.

Количество вагонов в электричках на самых популярных направлениях в эти дни увеличится до 6-10.

Изменения не коснутся направлений Решоты — Чунояр и Ачинск — Лесосибирск в Красноярском крае, межрегионального рейса Красноярск — Ачинск — Кия-Шалтыр.

Расписание электричек можно уточнить на сайте компании «Краспригород» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Праздники#Электрички#КрасЖД#Расписание
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