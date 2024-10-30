Как будут работать больницы в ноябрьские праздники? Вот график

Posted 30 октября, 09:22
Published 30 октября, 09:22
Modified 30 октября, 09:24
Updated 30 октября, 09:24
Суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем — выходной переносили на 30 апреля этого года, чтобы не прерывать майские выходные. Отдыхать жители будут в воскресенье, 3 ноября, и в понедельник, 4 ноября — в этот день празднуется День народного единства.
В период со 2 по 4 ноября поликлиники будут работать по следующему графику:
Экстренные службы — травмпункты, скорая помощь — и стационары будут работать в обычном режиме круглосуточно. Все нерабочие дни будет оказываться экстренная стоматологическая помощь.