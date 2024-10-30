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Posted 30 октября, 09:22

Published 30 октября, 09:22

Modified 30 октября, 09:24

Updated 30 октября, 09:24

В минздраве рассказали о графике работы больниц в ноябрьские праздники

Как будут работать больницы в ноябрьские праздники? Вот график

30 октября 2024, 09:22
Фото: 1MI.

В минздраве рассказали о графике работы больниц в ноябрьские праздники

В минздраве Красноярского края рассказали, как будут работать медицинские учреждения с 2 по 4 ноября.

Суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем — выходной переносили на 30 апреля этого года, чтобы не прерывать майские выходные. Отдыхать жители будут в воскресенье, 3 ноября, и в понедельник, 4 ноября — в этот день празднуется День народного единства.

В период со 2 по 4 ноября поликлиники будут работать по следующему графику:

  • 2 ноября — рабочий день.
  • 3 ноября — выходной день;
  • 4 ноября — выходной день.

Экстренные службы — травмпункты, скорая помощь — и стационары будут работать в обычном режиме круглосуточно. Все нерабочие дни будет оказываться экстренная стоматологическая помощь.

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