Как будут работать больницы в ноябрьские праздники? Вот график

Суббота, 2 ноября, будет сокращенным рабочим днем — выходной переносили на 30 апреля этого года, чтобы не прерывать майские выходные. Отдыхать жители будут в воскресенье, 3 ноября, и в понедельник, 4 ноября — в этот день празднуется День народного единства.