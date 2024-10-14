Красноярцам рассказали, как будем работать и отдыхать в ноябре. Публикуем календарь

Posted 14 октября, 05:13
Published 14 октября, 05:13
Modified 14 октября, 05:13
Updated 14 октября, 05:13
В ноябре россиян ожидает только один государственный праздник — День народного единства. В этом году он выпадает на понедельник, 4 ноября. Именно этот день и воскресенье, 3 ноября, будут единственными выходными.
Однако перед этим россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Работать будем с 28 октября до 2 ноября. Суббота будет рабочей из-за того, что выходной перенесли на 30 апреля 2025 года.
После этого красноярцев и других жителей России ждет короткая рабочая неделя, которая будет состоять из 4 дней.