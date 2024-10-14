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Posted 14 октября, 05:13

Published 14 октября, 05:13

Modified 14 октября, 05:13

Updated 14 октября, 05:13

Красноярцам рассказали, как будем работать и отдыхать в ноябре. Публикуем календарь

Красноярцам рассказали, как будем работать и отдыхать в ноябре. Публикуем календарь

14 октября 2024, 05:13
Фото: Нейросеть
Красноярцы и другие жители России в конце октября ждет длинная рабочая неделя. Она будет состоять из шести дней.

В ноябре россиян ожидает только один государственный праздник — День народного единства. В этом году он выпадает на понедельник, 4 ноября. Именно этот день и воскресенье, 3 ноября, будут единственными выходными.

Фото: prmira.ru

Однако перед этим россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Работать будем с 28 октября до 2 ноября. Суббота будет рабочей из-за того, что выходной перенесли на 30 апреля 2025 года.

После этого красноярцев и других жителей России ждет короткая рабочая неделя, которая будет состоять из 4 дней.

  • До этого мы писали о том, как красноярцы и остальные жители России будут отдыхать на Новый год.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Работа#Праздники#Отдых#Россия#Ноябрь#День народного единства
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