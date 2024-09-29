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Сентябрь
Жители Удачного боятся обрушения склона. Рядом остановка и часто играют дети
Жители Удачного жалуются на разрушающийся склон. Они боятся, что он обрушится на остановку и детей.
29 сентября, 04:53
Август
Инвестор получил разрешение на строительство крематория в Красноярске
21 августа, 04:41
Инвестор пытается получить разрешение построить крематорий в Красноярске. Вот эскизы
13 августа, 05:55
Июнь
Красноярцам разрешили купаться в Енисее у Октябрьского моста. Показываем, где именно
7 июня, 06:11
Апрель
Богатейшие жители края хотят достроить ТРК на месте «Новалэнда» под Красноярском
23 апреля, 05:07
Журналистка решила, что крематорий не строят специально. Она спросила об этом мэра
12 апреля, 11:28
Март
На Шахтеров начнут рыть тоннель метро. Строители получили разрешение
5 марта, 01:51
Февраль
Новосибирская фирма просит у мэрии разрешение на строительство термального комплекса
24 февраля, 01:48

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