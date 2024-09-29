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Posted 29 сентября, 04:53

Published 29 сентября, 04:53

Modified 29 сентября, 04:55

Updated 29 сентября, 04:55

Жители Удачного боятся обрушения склона. Рядом остановка и часто играют дети

Жители Удачного боятся обрушения склона. Рядом остановка и часто играют дети

29 сентября 2024, 04:53
Фото: 2gis.ru
Жители Удачного жалуются на разрушающийся склон. Они боятся, что он обрушится на остановку и детей.

Речь идёт о территории в районе дома на Лесной, 43а. Рядом находится остановка «пос. Дачный».

Как пишет красноярский общественник Павел Гудовский, жители боятся обрушения склона — рядом часто играют дети, а сами дачники приходят к склону, чтобы набрать землю и песок. По словам местных, на склоне образовалась выемка, которая осыпается — её якобы создали строители, которые взяли из основания горы грунт для обустройства парковки у Успенского монастыря. О проблеме они сообщили в Общественную палату края.

Как сообщил Павел Гудовский, администрация Октябрьского района «особых мер не предприняла», так как склон находится в собственности Красноярского научного центра СО РАН.

«А у КНЦ СО РАН вообще денег на такие работы нет, да и обрушение, как они говорят, началось с земли, принадлежащей муниципалитету», — уточнил общественник.

Жители и Общественная палата собираются обратиться к главе Красноярска — по их мнению, на территории необходимо ввести режим ЧС.

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