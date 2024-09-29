Жители Удачного боятся обрушения склона. Рядом остановка и часто играют дети

Как пишет красноярский общественник Павел Гудовский, жители боятся обрушения склона — рядом часто играют дети, а сами дачники приходят к склону, чтобы набрать землю и песок. По словам местных, на склоне образовалась выемка, которая осыпается — её якобы создали строители, которые взяли из основания горы грунт для обустройства парковки у Успенского монастыря. О проблеме они сообщили в Общественную палату края.