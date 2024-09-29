Жители Удачного боятся обрушения склона. Рядом остановка и часто играют дети

Posted 29 сентября, 04:53
Published 29 сентября, 04:53
Modified 29 сентября, 04:55
Updated 29 сентября, 04:55
Речь идёт о территории в районе дома на Лесной, 43а. Рядом находится остановка «пос. Дачный».
Как пишет красноярский общественник Павел Гудовский, жители боятся обрушения склона — рядом часто играют дети, а сами дачники приходят к склону, чтобы набрать землю и песок. По словам местных, на склоне образовалась выемка, которая осыпается — её якобы создали строители, которые взяли из основания горы грунт для обустройства парковки у Успенского монастыря. О проблеме они сообщили в Общественную палату края.
Как сообщил Павел Гудовский, администрация Октябрьского района «особых мер не предприняла», так как склон находится в собственности Красноярского научного центра СО РАН.
«А у КНЦ СО РАН вообще денег на такие работы нет, да и обрушение, как они говорят, началось с земли, принадлежащей муниципалитету», — уточнил общественник.
Жители и Общественная палата собираются обратиться к главе Красноярска — по их мнению, на территории необходимо ввести режим ЧС.
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