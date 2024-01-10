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Сармат

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Январь
В системе охраны «Красмаша» нашли нарушения. Завод проверяли перед визитом Шойгу
10 января, 07:57
Декабрь 2023
В военной части в Красноярском крае разместят ракеты «Сармат»
В военной части, которая расположена рядом с Ужуром, разместят ракеты «Сармат».
16 декабря 2023, 07:41
Октябрь 2023
Стало известно, зачем Шойгу приезжал в Красноярск
7 октября 2023, 06:03
Путин: работа над красноярскими ракетами «Сармат» фактически завершена
Ракеты «Сармат» красноярского производства в ближайшее время встанут на боевое дежурство.
6 октября 2023, 01:44
Июль 2023
Власти Ужура не стали комментировать установку ядерной ракеты в поселке
26 июля 2023, 04:59

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