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Август
В Красноярском крае хотят построить самую мощную атомную электростанцию в стране
22 августа, 02:22
На юге Красноярского края бешеный волк напал на людей и скот
9 августа, 08:40
3-летнюю девочку на глазах у матери в голову пнул жеребенок. Ребенок в больнице
9 августа, 01:43
Июль
В крае подросток на мотоцикле гонял по селу и сбил двух девочек на электросамокате
В Канском районе 16-летний парень на мотоцикле сбил двух девочек на самокате.
17 июля, 06:24
Июнь
«Крики услышали соседи»: в селе края подростки жестоко надругались над школьником
21 июня, 01:17
Подростки угнали машину отца и разбились. Двое парней погибли
2 июня, 03:43
Март
Бродячая собака разодрала лицо мальчику. У него поврежден глаз
19 марта, 02:46
Февраль
В Красноярском крае стали чаще регистрировать частные загородные дома. Где и почему?
Жители Красноярского края стали регистрировать больше частных загородных домов. Чаще всего — в Емельяновском районе.
8 февраля, 10:45
Декабрь 2023
В крае пропала детская площадка. Ее нашли под окном у чиновника и его детей
Жители Туруханска обнаружили, что единственная в селе детская площадка пропала. Выяснилось, что глава сельсовета перенес её поближе к своему дому.
21 декабря 2023, 08:44
Житель края вернулся с СВО и забил отца из-за нравоучений
6 декабря 2023, 08:39
Ноябрь 2023
В Красноярском крае внука депутата пытались отмазать после избиения девочки в школе
23 ноября 2023, 07:54
Рассказываем о самых необычных топонимах Красноярского края
В Красноярском крае всего 1715 наименований населенных пунктов. О самых необычных рассказали в Росреестре.
6 ноября 2023, 08:23

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