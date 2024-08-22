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Posted 22 августа, 02:22

Published 22 августа, 02:22

Modified 22 августа, 02:24

Updated 22 августа, 02:24

Сейчас самая мощная в России АЭС — это Балаковская станция

В Красноярском крае хотят построить самую мощную атомную электростанцию в стране

22 августа 2024, 02:22
Фото: vk.com/bal_aes
Сейчас самая мощная в России АЭС — это Балаковская станция
В Красноярском крае планируют построить самую крупную АЭС в России — предположительно, к 2042 году

На портале планирования развития энергосистем опубликовали проект размещения объектов электроэнергетики. Судя по нему, до 2042 года в крае планируют разместить две электростанции.

Первая планируется в Шарыповском районе — в селе Холмогорское. Оно находится в 10 километрах от Шарыпова.

Фото: 2gis.ru

Первый блок реактора мощностью 1255 мегаватт должен появиться в 2037 году, следующий — в 2038. К 2042 году у Красноярской АЭС будет четыре блока и общая мощность в 5020 мегаватт.

Для справки: сейчас самая мощная АЭС в России находится в Саратовской области — это Балаковская станция. Её мощность составляет 4000 мегаватт.

Вторая станция, которую планируют разместить в крае, будет маломощная. Ее хотят построить в Норильске.

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