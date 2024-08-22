В Красноярском крае хотят построить самую мощную атомную электростанцию в стране

Posted 22 августа, 02:22
Published 22 августа, 02:22
Modified 22 августа, 02:24
Updated 22 августа, 02:24
На портале планирования развития энергосистем опубликовали проект размещения объектов электроэнергетики. Судя по нему, до 2042 года в крае планируют разместить две электростанции.
Первая планируется в Шарыповском районе — в селе Холмогорское. Оно находится в 10 километрах от Шарыпова.
Первый блок реактора мощностью 1255 мегаватт должен появиться в 2037 году, следующий — в 2038. К 2042 году у Красноярской АЭС будет четыре блока и общая мощность в 5020 мегаватт.
Для справки: сейчас самая мощная АЭС в России находится в Саратовской области — это Балаковская станция. Её мощность составляет 4000 мегаватт.
Вторая станция, которую планируют разместить в крае, будет маломощная. Ее хотят построить в Норильске.