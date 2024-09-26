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Схема движения

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Сентябрь
В Красноярске поменяли схему движения на кольцевой развязке на Стасовой. Зачем?
В Красноярске изменили схему автомобильного движения на кольцевой развязке в Ветлужанке. Речь идет о кольцевом пересечении улиц Елены Стасовой и Чернышева.
26 сентября, 01:57
Август
«Метро быть. Ура, товарищи!»: красноярцы встали в пробку на Коммунальном мосту
10 августа, 03:12
Июль
В Красноярске меняют схемы движения автобусов №85 и №99. Вот как
В Красноярске с 3 августа автобусные маршруты №85 и №99 начнут курсировать по новым схемам.
19 июля, 09:21
Февраль
Четыре красноярских маршрута изменили схему движения до конца марта
В Кировском районе Красноярска временно изменили схемы движения автобусов № 3, 8, 10 и 55.
3 февраля, 03:51

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