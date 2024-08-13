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Школьное питание

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Август
В Красноярске возбудили уголовное дело за мошенничество на школьном питании
13 августа, 10:05
Июль
На мэрию Красноярска подали в суд из-за закупок школьного питания на 670 миллионов
13 июля, 04:19
Июнь
В Красноярске приостановили закупки на школьное питание из-за жалобы на мэрию
7 июня, 07:58
Апрель
Организацию школьного питания хотят переложить на школы — директора против
10 апреля, 13:50

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