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Июнь
Кемпинги в Красноярске. Сколько стоит отдых в палатках с удобствами?
«Проспект Мира» составил список мест, где можно отдохнуть с палаткой в Красноярске — изучили цены и посмотрели, какие удобства есть в разных кемпингах.
24 июня, 10:35
Февраль
Все выезды на лед Красноярского водохранилища закроют после наплыва туристов
7 февраля, 01:58
«Чудо, что до сих пор никто не убился». На Красноярском водохранилище туристы устраивают пробки. Это может быть опасно
6 февраля, 02:59
Ноябрь 2023
Под Красноярском хотят построить пятизвездочный курорт. Потратят больше миллиарда
Под Красноярском планируют построить первый в регионе пятизвездочный курорт.
15 ноября 2023, 03:05

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