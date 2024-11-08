Красноярский край потратит больше миллиона на прием журналистов из Москвы. На что?

В Красноярск в декабре прилетит съемочная группа программы «Неограниченные возможности», которая выходит на НТВ. Информация об этом появилась на портале госзакупок. На прием съемочной команды из семи человек планируют потратить 1 миллион 100 тысяч рублей. Журналисты будут в Красноярске пять дней.