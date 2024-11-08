Красноярский край потратит больше миллиона на прием журналистов из Москвы. На что?

Posted 8 ноября, 09:17
Published 8 ноября, 09:17
Modified 8 ноября, 09:25
Updated 8 ноября, 09:25
В Красноярск в декабре прилетит съемочная группа программы «Неограниченные возможности», которая выходит на НТВ. Информация об этом появилась на портале госзакупок. На прием съемочной команды из семи человек планируют потратить 1 миллион 100 тысяч рублей. Журналисты будут в Красноярске пять дней.
Заказчиком выступает туристский информационный центр, деньги возьмут из краевого бюджета.
«Неограниченные возможности» — это тревел-шоу, рассказывающее о путешествиях людей с инвалидностью по России.
«Цель проекта — показать, что в современных условиях возможности тех, кого принято называть „люди с ограниченными возможностями“, почти безграничны. По итогам съёмочного процесса будет создан видеоролик, позиционирующий Красноярский край как привлекательное направление для туристических поездок».
В документах подробно расписана программа поездки съемочной группы. В первый день журналистов ждет заселение в гостиницу, после чего они сделают подсъемки вечерних видов Красноярска.
Во второй день съемочная команда посетит Дивногорск и залив Шумиху, где покатаются на собачьей упряжке и снегоходах по лесу. После этого они посетят Торгашинскую лестницу.
В третий день журналисты отправятся в пещеру-музей «Караульная», затем снимут, как герой шоу проходит мастер-класс по дирижированию.
Четвертый съемочный день будет посвящен походу на «Столбы». Команду ждет подъем на Первый столб в компании альпинистов и столбистов.
В пятый день съемочная группа снимет товарищеский матч красноярской следж-хоккейной команды «Красная молния» в «Кристалл-Арене», после чего улетит в Москву.
В программе указано, что кормить гостей планируют в различных заведениях. Однако в документах указаны только три: кафе «Хмели Сумели», «Хаски» и «Вкус востока». За пять съемочных дней на организацию питания для семи человек хотят потратить 280 тысяч рублей.
Выпуск программы из Красноярска планируют показать в 2025 году.