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Posted 30 октября, 06:23

Published 30 октября, 06:23

Modified 30 октября, 06:50

Updated 30 октября, 06:50

В Красноярск приехали снимать еще одно кулинарное шоу

В Красноярск приехали снимать еще одно кулинарное шоу

30 октября 2024, 06:23
Фото: t.me/adm_krasnoyarsk.
В Красноярске снова снимают кулинарное тв-шоу. В город приехали ведущие кулинарной программы «Повара на колёсах».

«Повара на колесах» (12+) — шоу, в котором звёздные шеф-повара приезжают в города России, пробуют местную кухню, а потом создают авторское меню из местных продуктов.

В конце ведущие устраивают кулинарный баттл: угощают прохожих и выясняют, у кого вышло лучше. Для этого в городе устанавливают яркий брендированный фургон.

Ведущие шоу уже прогулялись по Центральной набережной и парку «Покровский». Кадрами с их прогулки делится институт развития креативных индустрий.

Видео: Институт развития креативных индустрий.

Еще они побывали на местном рынке и попробовали блюда, приготовленные студентами Института гастрономии.

Выпуск про Красноярск выйдет в декабре.

  • Ранее в Красноярске снимали выпуски кулинарного шоу «Поедем, поедим» и кулинарного тревел-шоу «100 мест, где поесть».
  • Блогеры Супер Стас и Никита Сударь снимали выпуск шоу «Всё или ничего» в Красноярске — они посетили шесть заведений города и оценили их.
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