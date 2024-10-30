В Красноярск приехали снимать еще одно кулинарное шоу

Posted 30 октября, 06:23
Published 30 октября, 06:23
Modified 30 октября, 06:50
Updated 30 октября, 06:50
«Повара на колесах» (12+) — шоу, в котором звёздные шеф-повара приезжают в города России, пробуют местную кухню, а потом создают авторское меню из местных продуктов.
В конце ведущие устраивают кулинарный баттл: угощают прохожих и выясняют, у кого вышло лучше. Для этого в городе устанавливают яркий брендированный фургон.
Ведущие шоу уже прогулялись по Центральной набережной и парку «Покровский». Кадрами с их прогулки делится институт развития креативных индустрий.
Еще они побывали на местном рынке и попробовали блюда, приготовленные студентами Института гастрономии.
Выпуск про Красноярск выйдет в декабре.