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Сироты

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«Некому покормить и пожалеть после укола». Благотворительный фонд ищет нянь для сирот в больницах Красноярска
Благотворительный фонд «Жёлтый Аист» ищет нянь в проект «Буду рядом» — для сирот в больницах Красноярска и Канска.
25 сентября, 06:43
Умер фотограф Дмитрий Марков. Он известен снимками «провинциальной России»
17 февраля, 09:32
2023
Красноярцы терроризировали сирот из-за денег и убили одного из них
Двое красноярцев попали под суд за убийство сироты и вымогательство денег у других.
1 августа 2023, 08:07
Тринадцать аферистов крали деньги у сирот — суд над преступниками идёт второй год
Десять абаканцев и три красноярца крали деньги у сирот.
24 июня 2023, 08:22

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