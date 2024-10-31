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Следствие

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Октябрь
Жителя Красноярского края задержали за канал о пытках в колониях
31 октября, 09:23
Житель Красноярского края до смерти забил бабушку своего приятеля
30 октября, 04:04
Стрельба, ОПГ, поножовщина: вспоминаем громкие истории с участием цыган в Красноярске
29 октября, 08:10
В Ачинске работники завода украли тонну никеля и меди
В Ачинске четверых мужчин подозревают в хищении металла с металлургического предприятия. Они вывезли тонну никеля и меди в гараж с помощью сообщников и продали. Об этом рассказали в краевом СК и полиции.
24 октября, 10:24
«Олимп» сменил название. Это связано с отравлением семьи и «отменой» пельменей?
24 октября, 07:07
13-летняя девочка могла зарезать младших сестёр из-за отчима
9 октября, 11:59
В Красноярске арестовали полицейского, которого обвиняли в пытках
8 октября, 05:08
Зарезавший опекуншу в Железногорске подросток назвал причину убийства
2 октября, 10:15
Сентябрь
Производитель дихлофоса «Варан» дал комментарий об отравлении семьи в Красной Сопке
25 сентября, 10:47
Судмедэксперты не нашли в организмах отца и дочери следов отравы от мух
24 сентября, 01:16
СК высказался о версии смертельного отравления детей дихлофосом
23 сентября, 11:02
В Красноярском крае школьник нанюхался газа из баллона и умер
Тело 12-летнего подростка нашли на стадионе в селе Чечеул Канского района. Он вдыхал газ.
20 сентября, 05:34
Дело о хищении миллиарда рублей у Минобороны завели в Красноярске
16 сентября, 09:05
В Красноярском крае семья отравилась угарным газом в доме. Один ребенок погиб
В Манском районе Красноярском крае погиб 7-летний ребенок от отравления угарным газом, его братьев и родителей доставили в больницу.
7 сентября, 03:50
Август
В Красноярске девушка упала из окна многоэтажки
В Красноярске девушка погибла после падения с высоты. Она упала из окна многоэтажки на улице Новосибирской.
31 августа, 11:19
В красноярской электричке 35 лет назад убили девушку. Суд начался только сейчас
28 августа, 10:56
В Красноярске возбудили уголовное дело после подростковых разборок с винтовкой
15 августа, 09:41
Житель Красноярского края убил одним ударом любовника матери
12 августа, 08:00
Пять человек погибли в лобовом ДТП с грузовиком на трассе в Красноярском крае
7 августа, 11:55
«Скрывал следы»: в Красноярском крае мужчина убил сожительницу и ее сына
5 августа, 11:57

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