В Ачинске работники завода украли тонну никеля и меди

В Ачинске четверых мужчин подозревают в хищении металла с металлургического предприятия. Они вывезли тонну никеля и меди в гараж с помощью сообщников и продали. Об этом рассказали в краевом СК и полиции.