Смерть Навального

Названа возможная причина смерти Алексея Навального

Алексей Навальный умер в исправительной колонии в поселке Харп. Об этом сообщили в УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. ФСИН направила комиссию в ИК, где умер Навальный.