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Сосны

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Август
Краевые власти ответили, зачем резиденции губернатора нужен ремонт за 5 миллионов
28 августа, 09:10
Власти объяснили, зачем в резиденции губернатора строят новую беседку за миллион
1 августа, 01:17
Июль
Фото: как сейчас выглядит заброшенный санаторий «Енисей» около резиденции губернатора
8 июля, 02:21
Июнь
Футболист Максим Витюгов сыграл свадьбу в красноярских Соснах. Она могла стоить 4 млн
Футболист Максим Витюгов отпраздновал свадьбу в Красноярске — в доме событий «Сосны» в Удачном.
19 июня, 04:51
Апрель
Федеральную дачу в красноярских «Соснах» купит компания «Русгидро»
Компания «Русгидро» купит федеральную дачу и другую недвижимость в элитном районе «Сосны».
10 апреля, 03:01

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