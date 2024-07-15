Спа-салоны

2ГИС назвал лучшие салоны красоты и спа-студии в Красноярске по оценкам пользователей

Сервис 2ГИС назвал больше 30 салонов красоты, парикмахерских, барбершопов и спа-студий в Красноярске, которые признали лучшими сами пользователи.