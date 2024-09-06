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Стрелок

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6 сентября
В Красноярске против стрелка возбудили уголовное дело
В Красноярске следователи возбудили уголовное дело против мужчины, устроившего стрельбу на Аэровокзальной, 7. Ему вменяют хулиганство с применением оружия.
6 сентября, 14:44
Красноярке пришлось прятаться в магазине от стрелявшего мужа
6 сентября, 11:23
В Красноярске стрелок мог открыть пальбу из-за расставания с женой
Мужчина, открывший стрельбу на Аэровокзальной в Красноярске, мог сделать это из-за расставания с женой.
6 сентября, 10:12

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