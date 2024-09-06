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Posted 6 сентября, 11:23

Published 6 сентября, 11:23

Modified 6 сентября, 14:57

Updated 6 сентября, 14:57

Красноярке пришлось прятаться в магазине от стрелявшего мужа

Красноярке пришлось прятаться в магазине от стрелявшего мужа

6 сентября 2024, 11:23
Фото: prmira.ru
В Красноярске женщина вместе с отцом пряталась от мужа, который устроил стрельбу на улице Аэровокзальной.

Как рассказала директор магазина Наталья изданию Ngs24.ru, в магазин забежал мужчина с женщиной в панике и просил закрыть двери. Сотрудница заблокировала все входы, а потом они все месте спрятались в примерочных.

Фото: Ngs24.ru
«Прибежали в шоковом состоянии, потому что думали, что за ними гонятся, потому что он буквально по ним стрелял, но они успели убежать. Как рассказал отец, он только открыл дверь, а на него навели ружье. Он на автомате дверь закрывает, стрелок начал палить по двери. Отец с дочерью выходят на улицу, а он начинает стрелять. Стрелок с женой разводятся, сейчас он не в адекватном состоянии, пьяный. Сидели минут 45 в ожидании и каком-то смирении», — рассказала директор магазина журналистам.

Очевидцы рассказали, что пара на грани развода, но вчера вечером мужчина пришел домой, чтобы помириться. Там он переночевал, а наутро супруги поссорились.

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