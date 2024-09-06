Красноярке пришлось прятаться в магазине от стрелявшего мужа

Posted 6 сентября, 11:23
Published 6 сентября, 11:23
Modified 6 сентября, 14:57
Updated 6 сентября, 14:57
Как рассказала директор магазина Наталья изданию Ngs24.ru, в магазин забежал мужчина с женщиной в панике и просил закрыть двери. Сотрудница заблокировала все входы, а потом они все месте спрятались в примерочных.
«Прибежали в шоковом состоянии, потому что думали, что за ними гонятся, потому что он буквально по ним стрелял, но они успели убежать. Как рассказал отец, он только открыл дверь, а на него навели ружье. Он на автомате дверь закрывает, стрелок начал палить по двери. Отец с дочерью выходят на улицу, а он начинает стрелять. Стрелок с женой разводятся, сейчас он не в адекватном состоянии, пьяный. Сидели минут 45 в ожидании и каком-то смирении», — рассказала директор магазина журналистам.
Очевидцы рассказали, что пара на грани развода, но вчера вечером мужчина пришел домой, чтобы помириться. Там он переночевал, а наутро супруги поссорились.