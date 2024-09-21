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Аэровокзальная

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2024
В Красноярске продают расстрелянную дверь с Аэровокзальной
Дверь, в которую стрелял красноярец на Аэровокзальной, выставили на продажу за 10 тысяч рублей.
21 сентября, 08:20
Красноярке пришлось прятаться в магазине от стрелявшего мужа
6 сентября, 11:23
В Красноярске стрелок мог открыть пальбу из-за расставания с женой
Мужчина, открывший стрельбу на Аэровокзальной в Красноярске, мог сделать это из-за расставания с женой.
6 сентября, 10:12
В Красноярске неизвестный открыл стрельбу. Дворы оцепила полиция
В Красноярске на улице Аэровокзальной, 7 неизвестный открыл стрельбу. Дворы оцепила полиция
6 сентября, 10:03
2023
В Красноярске дорожные камеры перемещают на самые аварийные участки
4 июля 2023, 10:14

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