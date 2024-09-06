В Красноярске неизвестный открыл стрельбу. Дворы оцепила полиция

Posted 6 сентября, 10:03
Published 6 сентября, 10:03
Modified 9 сентября, 06:11
Updated 9 сентября, 06:11
Очевидцы говорят, что полиция оцепила двор.
Саму стрельбу слышат около школы №66. В учреждении сообщили «Проспекту Мира», что стрельба происходит во дворах, а школа работает в штатном режиме.
В полиции прокомментировали стрельбу:
«Поступила информация о том, что на Аэровокзальной, 7 неустановленный мужчина произвел несколько выстрелов из окна в сторону припаркованных автомобилей. В результате инцидента пострадавших нет».
Сейчас территория дома действительно оцеплена, на месте работают сотрудники полиции и СОБР.
«ПМ» публикует видео, на котором мужчина несколько раз стреляет с балкона.