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Posted 6 сентября, 10:03

Published 6 сентября, 10:03

Modified 9 сентября, 06:11

Updated 9 сентября, 06:11

В Красноярске неизвестный открыл стрельбу. Дворы оцепила полиция

В Красноярске неизвестный открыл стрельбу. Дворы оцепила полиция

6 сентября 2024, 10:03
Фото: prmira.ru
В Красноярске на улице Аэровокзальной, 7 неизвестный открыл стрельбу. Дворы оцепила полиция

Очевидцы говорят, что полиция оцепила двор.

Саму стрельбу слышат около школы №66. В учреждении сообщили «Проспекту Мира», что стрельба происходит во дворах, а школа работает в штатном режиме.

В полиции прокомментировали стрельбу:

«Поступила информация о том, что на Аэровокзальной, 7 неустановленный мужчина произвел несколько выстрелов из окна в сторону припаркованных автомобилей. В результате инцидента пострадавших нет».

Сейчас территория дома действительно оцеплена, на месте работают сотрудники полиции и СОБР.

«ПМ» публикует видео, на котором мужчина несколько раз стреляет с балкона.

Видео: prmira.ru.
В Красноярске мужчина открыл стрельбу. Что известно
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