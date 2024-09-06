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Двор

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2024
В Красноярске неизвестный открыл стрельбу. Дворы оцепила полиция
В Красноярске на улице Аэровокзальной, 7 неизвестный открыл стрельбу. Дворы оцепила полиция
6 сентября, 10:03
Красноярка снимает репортажи о жуткой мусорке во дворе, но горы мусора только растут
1 сентября, 13:52
Как же бесят водители с громкой музыкой в машине! Мнение красноярки
Жительница Красноярска решила высказаться на тему шума в городе и раскритиковала автомобилистов, которые громко слушают музыку.
31 мая, 10:12
На Молокова из-за стройки метро перекопали въезды во дворы. Жители жалуются
Красноярцы пожаловались в мэрию на перекопанные въезды во дворы на Молокова из-за строительства метро. В администрации ответили, зачем это сделали и когда это исправят.
29 мая, 02:57
«Дикая крысиная тусовка». Кемеровского блогера удивило полчище крыс в Красноярске. Он впервые видит столько
8 мая, 03:12
Красноярка поскользнулась во дворе и сломала руку в трех местах. Она будет судиться
28 февраля, 08:04
На авто красноярца упал компьютер. Он сам нашел виновных и раскритиковал полицию
15 февраля, 11:09
28 УК и ТСЖ Красноярска не справились с уборкой снега. Что им будет?
В Красноярске 28 управляющих организаций не справились с уборкой дворов от снега и льда. В мэрии им грозят штрафами.
16 января, 02:54
Тротуары как каток, во дворах завалы: собрали жалобы красноярцев на уборку улиц
13 января, 13:29
«За это деньги собирают». Красноярцы отказались «брать в руки лопату» и убирать снег. Это предложила депутат
13 января, 01:48
«Ждем весну и покупаем лодки»: красноярцы жалуются на заваленные снегом дворы
9 января, 03:24
2023
Не дождались: красноярцы сами почистили свой двор от снега
Красноярцы решили своими силами почистить дорогу во дворе от снежной каши.
28 декабря 2023, 02:15
Красноярец устроил стрельбу во дворе на камеру
Красноярец ночью решил пострелять во дворе жилого дома. Зачем он это сделал, мужчина не смог объяснить.
14 декабря 2023, 02:53
«Разминка с утра»: красноярка вырвала чужие парковочные блоки из-за дорожной войны
Жительница Красноярска решила, что соседка проколола ей колеса, и в отместку вырвала той ограничители с парковочного места.
27 июля 2023, 11:20

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