Два новых теплохода для рейсов по Енисею обещают спустить на воду этим летом

Два пассажирских теплохода — «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский» — должны спустить на воду в Красноярске этим летом. Их заказали еще в 2020 году.