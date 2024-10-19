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Лодка, дрейфовавшая в Охотском море, не была предназначена для дальнего путешествия
19 октября, 02:52
В Красноярске на Енисее пройдет парад судов. Когда?
В Красноярске 5 июля в пятницу в 12:00 будет парад судов. Посмотреть на парад сможете на набережной левого берега в районе улицы Сурикова.
4 июля, 05:19
Сколько стоит речная прогулка на теплоходе в Красноярске?
30 июня, 11:39
Два новых теплохода для рейсов по Енисею обещают спустить на воду этим летом
Два пассажирских теплохода — «Виктор Астафьев» и «Андрей Дубенский» — должны спустить на воду в Красноярске этим летом. Их заказали еще в 2020 году.
1 мая, 05:59
2023
Теплоход с пассажирами и автомобилями частично затонул в Красноярском море
В Балахтинском районе 19 ноября теплоход с 10 пассажирами и шестью автомобилями получил повреждение и частично затонул на Красноярском водохранилище.
20 ноября 2023, 04:24
Теплоход «Литва» начали распиливать на металлолом за ТЦ «Красноярье»
Старый теплоход «Литва» начали распиливать на металл. Много лет плавучая гостиница стояла заброшенной за ТЦ «Красноярье».
12 июля 2023, 06:30

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