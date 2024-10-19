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Posted 19 октября, 02:52

Published 19 октября, 02:52

Modified 19 октября, 02:55

Updated 19 октября, 02:55

Лодка, дрейфовавшая в Охотском море, не была предназначена для дальнего путешествия

Лодка, дрейфовавшая в Охотском море, не была предназначена для дальнего путешествия

19 октября 2024, 02:52
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Надувная лодка «Байкат 470», на которой трое туристов хотели совершить 150-километровый переход от Шантарских островов до берега Сахалина, не была предназначена для такого дальнего маршрута, сообщает ТАСС со ссылкой документ об освидетельствовании судна.

В оперативных службах сообщили агентству, что Михали Пичугин, единственный выживший, освидетельствовал лодку 30 июля перед путешествием.

В документе указано, что лодка допущена к использованию для плаванья на 5 километров от берега, при этом высота волны не должна превышать 0,6 метров с порывами ветра до 12 метров в секунду.

Оперативные службы считают, что Пичугин не имел права, как владелец судна прошедшего освидетельствование, совершать многокилометровое путешествие от берега.

СК возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Теперь Пичугину может грозить до семи лет колонии, однако дело возбуждено по факту, а не в отношении определенного лица.

15 октября рыбацкий траулер «Ангел» нашел у берегов Камчатки надувную лодку, в которой находился 46-летний Михаил Пичугин. Также в лодке были тела его брата и племянника, который жил с матерью в Красноярске.

Туристы пили дождевую воду и размачивали горох и лапшу. Первым от обезвоживания и переохлаждения умер 15-летний парень. Как утверждает Baza, подросток больше не мог есть сухую лапшу и размоченный горох, так как его организм больше не принимал такую еду.

Спустя три недели, в конце сентября, скончался отец мальчика. По словам Михаила, его брат тоже больше не мог есть оставшуюся еду. В итоге Михаил привязал тела брата и племянника, чтобы их не снесло во время шторма.

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#Владислав Савончик#Туризм#Безопасность#Уголовное дело#Лодка#Судно#Колония#Сахалин
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