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Posted 16 октября, 08:46

Published 16 октября, 08:46

Modified 16 октября, 09:40

Updated 16 октября, 09:40

Друзья погибшего в Охотском море 15-летнего подростка из Красноярска рассказали о нем

Друзья погибшего в Охотском море 15-летнего подростка из Красноярска рассказали о нем

16 октября 2024, 08:46
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Друзья погибшего в Охотском море парня из Красноярска рассказали, каким он был. По их словам, он был жизнерадостным и общительным. Раньше занимался танцами, а после спортом.

15 октября рыбацкий траулер «Ангел» нашел у берегов Камчатки надувную лодку, в которой находился 46-летний Михаил Пичугин. Также в лодке были тела его брата и племянника, который жил с матерью в Красноярске.

Еще 9 августа двое мужчин и 15-летний сын одного из них решили поплавать в Охотском море на побережье Хабаровского края на лодке, а затем отправиться на Сахалин. Однако во время путешествия мотор сломался и мужчины не смогли его починить.

Сообщается, что на лодке было 20 литров воды и запасов еды на две недели.

Один из друзей погибшего Николая Пичугина (имя изменено — П.М.) рассказал «Проспекту Мира», что был шокирован, когда узнал о трагедии. Они близко общались, играли в одной школьной команде и частенько собирались на улице возле лицея, где учились, чтобы погонять в футбол.

«В баскетбол играли, в футбол бывало. Он был достаточно спокойный, не хулиган и прочее. Спортом любил заниматься», — рассказывает друг погибшего Дмитрий.

После школы Дмитрий поступил в колледж отраслевых технологий и предпринимательства — и видел в списках своей группы имя Николая.

«Он должен был быть моим одногруппником. Мы вместе не собирались поступать, просто так совпало. Он был в списках моей группы еще какое-то время — буквально пару дней после 1 сентября. Хотел учиться на мастера по ремонту автомобилей», — добавляет Дмитрий.

Другой знакомый парня Артем рассказал нам, что близко с парнем не общался, но пару раз его видел.

«В 2021 и 2022 году виделись с ним на двух экскурсиях. Всегда был веселым и жизнерадостным человеком, очень печально, что так вышло. Первая экскурсия была по Красноярску, а вторая на базе отдыха, на реке Мана».

Другая знакомая парня, Таисия, добавила, что они вместе с Николаем ходили в один ансамбль народных танцев «Багульник» в Улан-Удэ, где он до этого жил.

«Можно сказать, были друзьями. Я только Николая знаю, его папу — нет. Где-то в 2020–2021 году он ушел с танцев. Общительный был, со многими общался. Жизнерадостный был и активный».

Напомним, ранее со ссылкой на выжившего Михаила Пичугина сообщалось, что он вместе с братом и племянником пили дождевую воду и размачивали горох и лапшу. Первым от обезвоживания и переохлаждения умер 15-летний Николай Пичугин. Как утверждает Baza, подросток больше не мог есть сухую лапшу и размоченный горох, так как его организм больше не принимал такую еду.

Спустя три недели, в конце сентября, скончался отец мальчика. По словам Михаила, его брат тоже больше не мог есть оставшуюся еду. В итоге Михаил привязал тела брата и племянника, чтобы их не снесло во время шторма.

46-летний выживший провел на лодке 67 дней. За это время он похудел на 50 килограммов. Сейчас Михаил находится в реанимации.

В СК на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на водном транспорте (статья 263 УК РФ).

Если будет установлено, что во время выхода в море на лодке не было необходимо оборудования, то выжившего Михаила Пичугина отправят под стражу. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

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#Елисей Савлюк#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Прокуратура#Трагедия#Сахалин
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