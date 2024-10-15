У Камчатки нашли пропавшую лодку с одним выжившим и двумя погибшими

Posted 15 октября, 09:57
Published 15 октября, 09:57
Modified 15 октября, 11:31
Updated 15 октября, 11:31
В транспортном СК сообщили, что 9 августа двое мужчин с пятнадцатилетним подростком, сыном одного из них, на катамаране выдвинулись от мыса Перовского Хабаровского края в сторону Сахалина через Сахалинский залив Охотского моря.
Прибыть мужчины должны были через несколько часов, но даже через несколько суток не вышли на связь.
14 октября в акватории Охотского моря рыболовецкое судно обнаружило тот самый катамаран, на борту которого находился один из пропавших мужчин и тела двух погибших.
В СК уточнили «ПМ», что 15-летний подросток жил в Красноярске с матерью.