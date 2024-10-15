У Камчатки нашли пропавшую лодку с одним выжившим и двумя погибшими

У берегов Камчатки обнаружили лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились из Хабаровского края на Сахалин в начале августа. Выжил лишь один мужчина — он дрейфовал 67 дней.

В транспортном СК сообщили, что 9 августа двое мужчин с пятнадцатилетним подростком, сыном одного из них, на катамаране выдвинулись от мыса Перовского Хабаровского края в сторону Сахалина через Сахалинский залив Охотского моря. Видео: Дальневосточная транспортная прокуратура . Прибыть мужчины должны были через несколько часов, но даже через несколько суток не вышли на связь. 14 октября в акватории Охотского моря рыболовецкое судно обнаружило тот самый катамаран, на борту которого находился один из пропавших мужчин и тела двух погибших. В СК уточнили «ПМ», что 15-летний подросток жил в Красноярске с матерью. Читайте также: В Красноярском крае мужчина ушел собирать дикоросы и утонул В Красноярском крае дядя с племянниками на моторной лодке врезался в берег и погиб В Красноярском крае мужчина выпал из лодки и утонул в реке на глазах у друзей