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Posted 15 октября, 09:57

Published 15 октября, 09:57

Modified 15 октября, 11:31

Updated 15 октября, 11:31

У Камчатки нашли пропавшую лодку с одним выжившим и двумя погибшими

У Камчатки нашли пропавшую лодку с одним выжившим и двумя погибшими

15 октября 2024, 09:57
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
У берегов Камчатки обнаружили лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились из Хабаровского края на Сахалин в начале августа. Выжил лишь один мужчина — он дрейфовал 67 дней.

В транспортном СК сообщили, что 9 августа двое мужчин с пятнадцатилетним подростком, сыном одного из них, на катамаране выдвинулись от мыса Перовского Хабаровского края в сторону Сахалина через Сахалинский залив Охотского моря.

Видео: Дальневосточная транспортная прокуратура.

Прибыть мужчины должны были через несколько часов, но даже через несколько суток не вышли на связь.

14 октября в акватории Охотского моря рыболовецкое судно обнаружило тот самый катамаран, на борту которого находился один из пропавших мужчин и тела двух погибших.

В СК уточнили «ПМ», что 15-летний подросток жил в Красноярске с матерью.

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